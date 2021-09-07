İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti: Bu neyin intikamı?





SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ



Hayatına son veren Ali Ç.'nin intihardan önce sosyal medyadan paylaştığı not dikkat çekti. Ali Ç.'nin iftiraya uğradığını belirttiği notta, "Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? İnsan bunu yapar mı? Elbet gerçek ortaya çıkar. Beni yapmadım bir şeye yaptı dedin hesap döner bir gün" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.