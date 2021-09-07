İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı





ÇOCUK AKRABALARINA TESLİM EDİLDi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.