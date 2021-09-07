İstanbul’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

İstanbul'un bir çok ilçesinde saat 12.00 sıralarında şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Sarıyer , Bahçeköy Merkez Mahallesi Valide Sultan Caddesi üzerinde gövde kısmının büyük bir bölümü çürümüş olan çınar ağacı, etkili olan rüzgara daha fazla dayanamayarak yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, o sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe tamamen kapanırken, o sırada oradan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
KADIKÖY'DE RÜZGER AĞACI AYDINLATMA DİREĞİNİN ÜZERİNE DEVİRDİ
Kadıköy, Cemil Topuzlu Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Yaşanan olay sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Olayı gören Hakan Yelkenci "Çok şiddetli rüzgar esiyordu. Ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Yol kapandı. İtfaiye ekipleri geldi. Bir saattir trafik kapalı, insanlar mağdur" dedi.
KARTAL'DA OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Şiddetli rüzgar bir çınar ağacını Kartal'da da sürücüsünün kısa bir anda terk ettiği sırada otomobilin üzerine devrildi. Ağaç devrilme olayı Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde otomobilinin içerisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki eşini bekleyen Mehmet Zeybek, abdest almak için otomobilinden çıktı. Mehmet Zeybek otomobilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise dev söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken, koşarak olay yerine gelen Mehmet Zeybek büyük bir şok yaşadı. Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ve vincin çalışması ile kaldırılırken, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Kartal Anadolu Adliyesi'ne giden yolun trafiği uzun bir süre aksadı. Mehmet Zeybek, "Eşim hastanedeydi, onu bekliyordum. Yaklaşık bir saattir arabada bekliyordum. Camiye abdest almak için gittim, döndüğümde arabanın üzerine ağaç devrilmişti. Allah'tan içinde değildim" dedi.