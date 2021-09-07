İstanbul’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi





KARTAL'DA OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ



Şiddetli rüzgar bir çınar ağacını Kartal'da da sürücüsünün kısa bir anda terk ettiği sırada otomobilin üzerine devrildi. Ağaç devrilme olayı Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde otomobilinin içerisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki eşini bekleyen Mehmet Zeybek, abdest almak için otomobilinden çıktı. Mehmet Zeybek otomobilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise dev söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken, koşarak olay yerine gelen Mehmet Zeybek büyük bir şok yaşadı. Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ve vincin çalışması ile kaldırılırken, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Kartal Anadolu Adliyesi'ne giden yolun trafiği uzun bir süre aksadı. Mehmet Zeybek, "Eşim hastanedeydi, onu bekliyordum. Yaklaşık bir saattir arabada bekliyordum. Camiye abdest almak için gittim, döndüğümde arabanın üzerine ağaç devrilmişti. Allah'tan içinde değildim" dedi.