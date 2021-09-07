İstanbul’da “Torbacı”  operasyonu

Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerinin yakalanması için operasyon başlattı.





Çok sayıda adreste gerçekleşen uyuşturucu operasyonuna özel harekât timleri de destek verdi.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Narkotik ekipleri, özel harekât timleri eşliğinde sabah erken saatlerde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde uzun süre arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalara uyuşturucu maddelere karşı özel yetiştirilmiş hassas burunlu narkotik köpeği de katıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken çalışmaların devam ettiği belirtildi.