‘İyilik meleği’ Sevgi Ekmekçi kaza kurbanı





Haliç Üniversitesi Opera bale öğrencisi 25 yaşındaki Sevgi Ekmekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından "İyilik meleği" olarak adlandırılan Sevgi'nin sokak hayvanlarını düzenli baktığı, her zorda arkadaşlarının yardımına koştuğu öğrenildi.