‘İyilik meleği’ Sevgi Ekmekçi kaza kurbanı

Antalya'da karşı şeride geçen turizm otobüsünün çarptığı otomobilin içinde bulunan üniversite öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25) hayatını kaybetti. Haliç Üniversitesi Opera Bale 3'üncü sınıf öğrencisi Ekmekçi'nin ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Kaza Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı güzergahına turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Otobüs ise büyük bir hızla yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi.
Refüje çıkan otomobilin içinde sıkışan yolcu Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt için ekipler seferber oldu. Otomobilin parçalarının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Hande Aykurt ile arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
Haliç Üniversitesi Opera bale öğrencisi 25 yaşındaki Sevgi Ekmekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından "İyilik meleği" olarak adlandırılan Sevgi'nin sokak hayvanlarını düzenli baktığı, her zorda arkadaşlarının yardımına koştuğu öğrenildi.
'AYAĞIM ÇOK AĞRIYOR, YARDIM EDİN'
İtfaiye ekiplerinin, otomobilin parçalarını makasla kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkarttığı Hande Aykurt, "Ayağım ayağım kaldı, çok ağrıyor. Lütfen yardım edin" diye feryat etti.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazayı duyarak olay yerine gelen Aykurt'un yakınları ise büyük panik yaşayarak gözyaşı döktü. Kaza sonrası çevrede toplanan kalabalık ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Polis ve itfaiye ekipleri zaman zaman vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı'ndan üniversite istikameti trafiğe kapandı. Yol üzerinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.
3 İŞYERİ VE 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Kazada 3 işyeri ile 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla beraber bulvar üzerinde oluşan cam kırıkları ve ağaç dallarını ise polis ekipleri süpürgeyle topladı. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
HAFTA SONU OLMASI OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Kazanın pazar günü olması ise olası facianın önüne geçti. Otobüsün girdiği 3 işyerinin kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmaması yaralanma ya da can kaybının olmasını önledi.
'ALLAH'TAN HAFTA SONU'
Otobüsün girdiği işyeri çalışanlarından Ramazan Bakırcı, hafta sonu olduğu için iş yerinin kapalı olduğunu belirterek, "Hafta sonu olduğu için evde ailemle yemek yiyorduk.