İzmit’in Pisa kulesi yıkıldı

17 Ağustos 1999 depreminde, temelinde meydana gelen kayma sonrası eğilen ve yamuk duruşu nedeniyle 'İzmit'in Pisa Kulesi' olarak adlandırılan Önder Apartmanı hakkında, Kocaeli Valiliği tarafından ilgili kuruluşlara yaptırılan incelemeler sonucunda, apartmanın tehlike arz ettiği ve halkın can güvenliğini riske attığı belirtilerek yıkımı istendi.

İzmit Belediyesi'ne gönderilen yazı sonrası Nisan ayının başında gerçekleşen Encümen Toplantısında, yapılan incelemeye ait raporların açıklanması sonrasında, yıkım kararı alındı. Apartman geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek yıkımı beklemeye başladı.

BU HAFTA İÇİ BİTECEK



İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan hasarlı Önder Apartmanı'nın yıkımı İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Önder Apartmanı'nın yıkım işlemleri bu hafta içinde tamamen biteceği öğrenildi.