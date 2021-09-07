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Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:50

İzmit’in Pisa kulesi yıkıldı

ABBAS ÇAKAR
İzmit’in Pisa kulesi yıkıldı

İzmit ilçesinde bulunan ve görenler tarafından ‘İzmit’in Pisa kulesi’ olarak adlandırılan, 1999 depreminde ağır hasar alan Önder Apartmanı, alınan yıkım kararı sonrasında başlatılan çalışmalar sonucu yıkıldı.

17 Ağustos 1999 depreminde, temelinde meydana gelen kayma sonrası eğilen ve yamuk duruşu nedeniyle 'İzmit'in Pisa Kulesi' olarak adlandırılan Önder Apartmanı hakkında, Kocaeli Valiliği tarafından ilgili kuruluşlara yaptırılan incelemeler sonucunda, apartmanın tehlike arz ettiği ve halkın can güvenliğini riske attığı belirtilerek yıkımı istendi.

İzmit Belediyesi'ne gönderilen yazı sonrası Nisan ayının başında gerçekleşen Encümen Toplantısında, yapılan incelemeye ait raporların açıklanması sonrasında, yıkım kararı alındı. Apartman geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek yıkımı beklemeye başladı.

BU HAFTA İÇİ BİTECEK

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan hasarlı Önder Apartmanı'nın yıkımı İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Önder Apartmanı'nın yıkım işlemleri bu hafta içinde tamamen biteceği öğrenildi.

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İzmit’in Pisa kulesi yıkıldı
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