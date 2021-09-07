Kadıköy’de otomobil takla attı! Anne ve kızı yaralandı

"ARABANIN TAKLA ATTIĞINI GÖRDÜK"



Kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde esnaflık yapan Serkan Baklacıoğlu, "İçeride çalışıyorduk, burada esnafız. Çok yüksek bir ses duyduk ve dışarı çıktık. Arabanın takla attığını gördük. İçeriden bir kız çocuğu çıktı annesiyle beraber. Ufak kız çocuğunun başında az bir kanama vardı ama şu an sağlık durumu iyi. Biz bu cadde için defalarca İBB'ye mail attık. En sonunda galiba burada birisi ölecek, ondan sonra buraya bir kasis yapacaklar. 2 tane 'dur' tabelası koydular buraya bunların haricinde bir şey yapılmadı." dedi.