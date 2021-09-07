Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia’yı öldürdü! Diğeri zincirleme kazaya neden oldu



TELEFONLA ULAŞILIP, GÖZALTINA ALINDI

Bu kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerin karşı şeride geçerek 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olduğu bilgisi geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri, tekerleri fırlayan kamyonun plakasının 07 ADL 683, sahibinin de A.T. (56) olduğunu belirledi. Cep telefonundan A.T.'ye ulaşan ekipler, kamyonun kullanan kişinin oğlu İbrahim T. (38) olduğunu öğrendi. İbrahim T.'yi cep telefonundan arayan ekipler, kazayı haber verip, kendisini Manavgat'a çağırdı. Serik yakınlarında olduğu belirlenen İbrahim T., Manavgat girişinde 1 asayiş timi ve 2 JASAT timi tarafından durdurularak gözaltına alındı.



LASTİKLERİ TAKAN DA GÖZALTINDA

Sol arka iki lastiğinin yerinde olmadığı belirlenen kamyonun şoförü İbrahim T., ilk ifadesinde lastikleri aynı gün Gazipaşa'da F.H. isimli kişiden aldığını söyledi. İbrahim T., bu kişinin lastikleri yerine takarken bijonları sıkmamış olabileceğini belirtti. Seyir halindeyken olayın farkına varamadığını anlatan İbrahim T.'nin ifadeleri doğrultusunda Gazipaşa JASAT ekipleri lastikleri aldığı F.H.'yi de gözaltına aldı.



ÇARPMA ANI KAMERADA

Bu arada, fırlayan tekerleğin Lamia Abed'e çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.