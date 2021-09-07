Kayseri’de firari hırsız operasyonu

Kayseri'de gece vakti silahla yağma ve cebir şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ayrıca 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A için Kayseri polisi çalışma başlattı. Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma, Tehdit, Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı suçlarından 8 ayrı dosyadan faili firar olarak aranan M.A için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu M.A'nın Melikgazi İlçesi Germir Mahallesindeki A.T adlı kişinin evinde saklandığı belirlendi. Polis savcılıktan alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada M.A kanepenin arkasında saklanır vaziyette yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEN ÇIKANLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Evde arama yapan polis 5 bisiklet, 1 elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 telefon, ev eşyaları, hırdavat malzemeleri, 4 tüfek, 1 tabanca,14 kuru sıkı fişeği ve 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamına giren fişek elde ele geçirildi. Polis ayrıca M.A'nın birini Adana'dan diğerini ise Kayseri'den olmak üzere çaldığı 2 otomobili de ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, M.A'ya yataklık yapan ev sahibi A.T hakkında da adli işlem başlatıldı.