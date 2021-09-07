Son dakika haberi | Kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Minibüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı





'DEMEKKİ GEÇMEMEK GEREKİYORMUŞ'



"Daha önce bu hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçtiniz mi?" soruna Küllü, "Ben 4,5 yıldır bu fabrikaya yolcu taşıyorum, günde 8 defa hemzemin geçitten minibüsle geçiyorum. Bu yoldan daha önce başka araçların geçtiğini gördük. O gün de ben geçtim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş, araçtaki yolcuların hepsini çok yakından tanıyordum. Kazanın oluşmasından dolayı pişmanım" karşılığını verdi.