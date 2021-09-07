Kırkkkale’de koronavirüse yenik düştüler

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camii'nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.