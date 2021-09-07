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Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:42 Son Güncelleme: 7.9.2021 19:39

Kırkkkale’de koronavirüse yenik düştüler

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırkkkale’de koronavirüse yenik düştüler

Kırıkkale’de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camii'nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Kırkkkale’de koronavirüse yenik düştüler
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