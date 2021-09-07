KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Hiçbir zaman Rumların boyunduruğu altına girmeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Bilim Merkezi'nde gençlerle söyleşide buluşan Cumhurbaşkanı Tatar soruları yanıtladı. Ersin Tatar, Maraş ile ilgili soru üzerine Maraş'ın 47 yıldır kapalı olduğunu hatırlatarak, "Benim başbakan olduğum dönemde bu iradeyi ortaya koyduk. Kıbrıs'ın baktığımızda bizim bu mücadelede Türkiye'nin varlığı fevkalade önemli. Dolayısıyla bu meseleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gündeme getirdim. 47 yıldır kapalı olan Maraş esas itibariyle bir anlaşma olursa Rumlara iade edileceği noktasında böyle bir beklenti içerisinde olundu karşı taraftan. Annan Planı zamanında bizler evet dedik, onlar hayır dedi. Hayır demelerine rağmen tamamen Avrupa Birliği'ne alındılar. Evet deselerdi Maraş iade edilecekti. Daha sonra çeşitli yine müzakere süreçlerinde bir anlaşma olsaydı, Rumlar bizlere eşitlik temelinde bir anlaşmaya niyet etselerdi yine Maraş söz konusuydu. Artık bir anlaşma umudu olmadığı için yıllardır bu iş böyle kaldığı için Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin iyi niyetine rağmen karşı taraftan hiçbir iyi niyet görmediğimiz için; çünkü karşı taraf maalesef Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu taraflı duruş ve onların bize göre avantajlı pozisyonda bir bakıma statükoyu koruma arzu ve niyetleri Kıbrıs'ta yakın bir gelecekte anlaşma olmayacağını işaret etmek durumdayken artık 47 yıl daha Maraş'ın kapılarının kapalı kalması hiçbir anlam taşımaz, dedik. Maraş esas itibariyle bizim Türk vakıflarına ait bir bölgeydi. 1571'den sonra Ada'nın tümü esas itibariyle bir Osmanlı adasıydı ve oradaki mallar, mülkler bir takım vakıflara ait. Belgeleri var 3 veya 5 vakıfa ait bir bölge İngiliz sömürge döneminde vakıfların kendi tüzüğüne, kendi bir takım düzenlerine rağmen peşkeş çekilmiş ve o peşkeş neticesinde oradaki oteller, binalar dikilmiş. Dolaysıyla kimse bu başkalarına aittir, Rumlara aittir diyemez. Çünkü Ata toprağı. Gazimağusa'mız gerçekten Kuzey Kıbrıs'ın en güzel, en anlamlı şehirlerinden birisidir. 1974'ten sonra büyük bir kalkınma olmuştur" diye konuştu.