Kopan lastik turist kadını öldürdü

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonun Doğançam mahallesi kavşağı civarında lastiğinin yerinden çıkarak fırlaması sonucu yol kenarında çocuğu ve bir kadın arkadaşıyla birlikte beklemekte olan Cezayir asıllı 37 yaşındaki Lamia Abed isimli kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren kadının cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İKİNİCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Aynı kamyonun diğer tekeri de Manavgat'tan Antalya istikametine giderken Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçmek suretiyle zincirleme kazaya neden oldu. Kamyonun yüklü olmaması nedeniyle sol dingil tekerlerinin yerinden çıktığının farkına varmayan kamyon şoförü jandarmanın araması sonucunda durumu fark ederek Manavgat'a geri döndü.

Kamyon şoförü İ.T. lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa ilçesinde lastiklerini yenilediğini, lastiği takan kişilerin bijonları sağlam takmamaları nedeniyle böyle bir kazanın yaşandığını söyledi. Kamyon şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı.