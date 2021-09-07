Kredi kartı aidatı iade işlemi - Kredi kartı aidatı geri alma (iade) nasıl yapılır?

Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Her vatandaşın sahip olduğu kart sayısı ise ortalama 2. Hal böyle olunca, yıl sonu yaklaşırken bankaların aldığı kredi kartı aidatı, milyonlarca insanın canını sıkmakta. Fakat bu dertten kurtulmanızın yolları bulunmakta... 2014 Ekim ayından önce vatandaş kart aidatlarını tüketici hakem heyetleri sayesinde geri alabilmekteydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2014'te aldığı kararla birlikte kredi kartı aidatı yasallaşsa da, BDDK tüketiciyi de koruyan bazı önlemler aldı.

KREDİ KARTI AİDATI YASAL MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen tebliğe göre, kredi kartı alırken imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ya da aidat ücreti alınacağı belirtiliyorsa, bankalar kredi kartı yıllık ücreti alabilirler.

KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEK ZORUNLU MU?

Kredi kartı alırken imzaladığınız sözleşmede yıllık kart ücreti, kredi kartı aidatı, üyelik ücreti vb. bir kısım bulunuyorsa ya da aldığınız kredi kartının aidatlı olduğu bilgisi tarafınıza verilmişse, bu aidatı ödemek zorunludur. Kredi kartı aidatı yasal bir zemine de oturtulduğu için bu aidatı ödemeniz gerekmektedir. Yine de bazı müşteriler tarafından bilinmeyen bir durum bulunmaktadır. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yönetmeliğine göre, kredi kartı çıkartan her kuruluş, yıllık üyelik ücreti, aidatı vb. isimler altında ücret almayacağı bir kredi kartı türüne sahip olmak zorundadır. Her bankanın aidatsız bir kredi kartı türü olması gerektiği gibi bu seçenek müşteriye de bildirilmek zorunda. Aidatsız kart vermeyen bankalar, normal kredi kartlarından ücret talep edememekte. Buna rağmen aidat tahsil edilirse, müşteri, dilekçeyle hakem heyetine başvurup iade isteyebilir. Aidatsız kredi kartı vermeyen bankalara uygulanan yaptırım ise 6.9 milyon para cezası.

KREDİ KARTI AİDATI GERİ ALMA

Kredi kartı aidatını geri almanın birkaç yolu var. Hepsi kolay olmakla birlikte kesin olmayan bu yollarla birlikte kredi kartınızın aidatınızı iade alabilirsiniz. İşte yıllık kart ücreti iadesi almanın yolları:

Bankaya dilekçe ile başvuru yapma:

Kart aidatı olmayan bir kredi kartınız varsa ve bankanız sizden "kart kullanım, aidat, üyelik ücreti" vb. isimlerle kesinti yapmışsa, banka şubesine giderek dilekçe yazarak kesilen tutarın iadesini talep edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti üzerinden:

Genellikle kaymakamlık binalarında bulunan tüketici hakem heyeti üzerinden de kesilen kredi kartı aidatını iade alabilmek mümkün. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir dilekçe ve kesilen kart aidatını gösteren dekont ile başvuruda bulunmak. Hakem heyeti de bankaya iade talebinde bulunacak ve ortalama 15 gün içerisinde kart aidatınız geri ödenecektir.

e-Devlet üzerinden:

En kolay yöntem ise evinizden bile çıkmadan e-Devlet üzerinden başvuru yapmaktır. E-devlet şifrenizin, aktif bir e-posta adresinizin ve kart aidatının dekontunun olması yeterlidir. Ticaret Bakanlığı'nı "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" uygulamasından yeni başvuru açılır, hangi bankadan kredi kartı alındıysa seçilir ve konuyu anlatan açıklama yazılır. Bu şekilde de kredi kartı aidatını geri alabilmeniz mümkün.