Liseli Songül’den haber alınamıyor!

Songül Yoluk'un babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk (50), "Buradan kızıma sesleniyorum. Lütfen, ne olur, Allah rızası için evine gel. Her şeyimizi bıraktık, gece- gündüz İzmir'de seni arıyoruz. Senin hayatından endişe ediyorum. Duyuyorsan lütfen evine gel. Kendine de bize de bu acıyı yaşatma" dedi.