’Markete gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! Kayıp kız erkek arkadaşının evindeki kömürlükte bulundu

BAĞ EVİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu tarafından B.D.'nin bulunması için 6 kişilik özel ekip kuruldu. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli polisler, çelişkili ifadeler veren S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin kayıp B.D. ile telefon ile yaptığı görüşmesinden, genç kızın Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde olduğu belirlendi.

GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

S.Ö.'nün yaşadığı evde arama yapan özel ekip, B.D.'yi bahçedeki kömürlükte buldu. Kömürlükten çıkartılan B.D., ifade işlemleri için Çocuk Şubesine götürüldü. S.Ö., babası T.Ö. ile annesi A.Ö. ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.