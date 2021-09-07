Menemen Belediyesi’ni yasa boğan kaza

Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev alan 39 yaşındaki Yusuf Tümenci, sabah saatlerinde sokaklardaki çöpleri toplarken bulunduğu traktörden dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Kaza sırasında traktörün lastiğinin altında kalan talihsiz temizlik işçisi ağır yaralandı. Ağır yaralı işçi ambulansla Menemen Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tümenci doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tümenci'nin ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Menemen Belediyesi Tümenci'nin vefatı nedeniyle 99. Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserleri iptal ederek ileri bir tarihe erteledi. Menemen Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise ilçenin kurtuluşunun 99. yılı sebebiyle yapılması planlanan açılış ve konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada "Menemen Belediyemizin Temizlik İşleri görevli Yusuf Tümenci (39) kardeşimizi, vazifesi başındayken elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu nedenle 99. Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.