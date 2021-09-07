Menemen’de 3 büyük açılış, 3 konser

İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla Menemen Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Kurtuluş Şenlikleri gerçekleştiriliyor. Dolu dolu içeriklerle hazırlanan etkinliklerle Menemenliler kültür ve sanata doyacak. Birbirinden farklı ve renkli ücretsiz kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak 99. Kurtuluş Şenlikleri ve Kültür Sanat Festivali'nin içeriği hakkında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü, bu yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Çünkü 9 Eylül, Türk milletinin yok edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Buna istinaden açılışlardan konserlere, ödüllü oyunlardan spor müsabakalarına kadar birçok program hazırladık. Bu tür etkinlikler vatandaşlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizin gelişmesine olanak da sağlıyor. Bu yüzden programımızı özenle hazırladık. Festival programı dahilinde 4-6 Eylül tarihleri arasında ödüllü Trap Atış Yarışması, Havalı Tüfek Yarışması, Dama-Tavla Turnuvası, Futsal Turnuvası, Sokak Basketbolu Turnuvası, Playstation Turnuvası, Satranç Turnuvası düzenledik" dedi.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ VE HALK OYUNLARI

Festivalin resmi açılışını bugün başlatacaklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Saat 19.30'da Menemen Stadı'nın olduğu bölgeden kortej yürüyüşü ile başlatacağız. Tüm hemşehrilerimizi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek Zafer Yürüyüşümüze davet ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz ödül töreninin hemen akabinde de, Büyük Türkiye Orkestrası'nın konseri ve yurt dışı ile yurt içinden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sunacak" diye konuştu.

SEMİH SAYGINER SÜRPRİZİ

Festival kapsamında bilardo gösterisi de düzenleyeceklerini belirten Başkan Vekili Pehlivan, "Bu etkinliğimize de dünya şampiyonu patentli milli takım oyuncularımız Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve ünlü oyuncu Dağhan Külegeç gibi isimler bizimle birlikte olacak. Bugün başlayacak ve 3 gün sürecek gösteri turnuvamızı belediyemize ait İZBAN karşısındaki Bowling Cafe'de düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

8 EYLÜL'DE HANDE YENER, 9 EYLÜL'DE SİBEL CAN

8 Eylül Çarşamba Günü Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk tiyatrosu, kukla ve illüzyon gösterileri gibi etkinliklerin olacağını söyleyen Başkan Vekili Pehlivan, şöyle devam etti; "Kent 2 bölgesinde de sokak sanatçıları ve canlı heykeller performans gösterecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde de Kent 2 Kapalı Pazar Yeri önünde sanatçılar Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç ve Hande Yener en güzel şarkılarını vatandaşlarımızla birlikte söyleyecek. 9 Eylül Menemen'in Kurtuluş Günü ise ilk olarak saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağız. Gün içinde Taşhan'da düzenleyeceğimiz kültür sanat etkinliklerinin akşamında ise sevilen şarkıcı Sibel Can'ın, Cumhuriyet Meydanı'nda vereceği konser ile festivalimizi noktalayacağız."



MEBGEM'İN ÜÇÜNCÜ ŞUBESİ ULUKENT'TE AÇILIYOR

Festival programı kapsamında kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra çok da önemli açılışlara imza atacaklarını dile getiren Pehlivan, "Festival programımızdaki ilk açılışımızı, 'Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır' diyerek eğitim için yapacağız. 7 Eylül Salı Günü Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezimizin 3. Şubesini Ulukent'te hizmete açıyoruz. Ulukent Şube Müdürlüğümüzün 2. katında hizmet verecek merkezimiz 9 sınıftan oluşacak. Sınıflarımızda, 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerimiz öğrenim görecek. Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek nesil en büyük hedeflerimizden biri… İnşallah bu güzel amaç uğruna hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİ HAYAT KURTARACAK

"Festival dâhilinde bir başka açılışı ise can dostlar için yapıyoruz" diyen Pehlivan, "Yapımı tamamlanan Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'nin resmi açılışını 8 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki Hayvanları Koruma Kanuna göre hayvanlarımız bir mal olmaktan çıktı, artık can sayılacaklar. Hayvan bakımevimiz yüreği hayvan sevgisiyle dolu personelimizin azimli çalışmalarıyla; terk edilmiş, kötü muamele görmüş, canları tehlike altında olan Menemen'deki tüm sahipsiz hayvanların hayatına dokunacak" ifadesini kullandı.

HALİL ALKAYA PAZAR YERİNİ AÇIYORUZ

Festivalin son açılışını da Halil Alkaya Pazar Yeri ile yapacaklarını ifade eden Pehlivan, "Menemenli pazarcı esnafı ve hemşehrilerimizin uzun süredir sabırsızlıkla beklediği Kapalı Halil Alkaya Pazar Yerini, söz verdiğimiz gibi 9 Eylül İzmirimizin Kurtuluş Günü'nde hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Yeni pazaryerimiz şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.