Meral Hemşire son kez görev yaptığı hastaneye geldi

Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli hemşire Meral Uğur(57) işe gelmeyince arkadaşları tüm aramalara rağmen ulaşamayınca hemen emniyet güçlerine haber verdi. Safranbolu ilçesi Göztepe caddesindeki Meral hemşerinin evine giden polis kapıyı çaldıkları halde açmayan olunca, eve çilingir yöntemi ile girdiklerinde yerde hareketsiz olarak yatar buldular. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Meral hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Safranbolu'daki evinde tek başına yaşayan 57 yaşındaki Meral Uğur'un kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtildi. Görev yaptığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Meral Hemşire için tören düzenlendi. Tören de mesai arkadaşları gözyaşını tutamadılar. Daha sonra Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, hastane başhekimi Op.Dr. Nihat Yıldız sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.