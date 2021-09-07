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Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:23

Mersin'e gelen üniversite öğrencilerini polis karşılıyor

BEKİR COŞKUN
Mersin’e gelen üniversite öğrencilerini polis karşılıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü personeli, üniversitede öğrenime başlayacak olan öğrencileri, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla uyardı, soğuk su, kek ve şekerleme ikram etti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle, Mersin Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencileri, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla otogarda, üniversitede, tren garında stantlar kurarak, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, üniversiteye gelen öğrenci ve velilerine yorgunluklarını atmaları için soğuk su, kek ve şekerleme gibi ikramlar dağıtarak, broşürler, not defterleri ve kalem hediye etti.

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Mersin'e gelen üniversite öğrencilerini polis karşılıyor
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