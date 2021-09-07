Mersin’e gelen üniversite öğrencilerini polis karşılıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle, Mersin Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencileri, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla otogarda, üniversitede, tren garında stantlar kurarak, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, üniversiteye gelen öğrenci ve velilerine yorgunluklarını atmaları için soğuk su, kek ve şekerleme gibi ikramlar dağıtarak, broşürler, not defterleri ve kalem hediye etti.