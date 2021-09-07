Meteoroloji’den Kastamonu ve Sinop için kritik uyarı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun!

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'ta kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık