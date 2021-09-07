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Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:02 Son Güncelleme: 7.9.2021 15:11

Meteoroloji'den Kastamonu ve Sinop için kritik uyarı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun!

AA
Meteoroloji’den Kastamonu ve Sinop için kritik uyarı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, aynı zamanda Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısında bulundu.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'ta kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den Kastamonu ve Sinop için kritik uyarı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun!
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