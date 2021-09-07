Murat İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Murat Ne Demek?

Murat ismi, Türkiye'de sık sık karşımıza çıkan erkek çocuklara konulan bir isimdir. Bu ismin anlamı karşımıza "dilek, amaç, arzu maksat" şeklinde çıkar. Anne ve baba adaylarının araştırdığı bir isim olan Murat isminin kökeni ise Arapça'ya dayanır. Arapça bir isim olmasına karşın bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaz.

MURAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Murat ismi Türkiye'de erkek çocukları için tercih edilen güzel isimler arasında yer alır. Bu ismin hem güzel söyleniyor olması hem de güzel manası bulunması sebebi ile anne ve baba adayları tarafından sık sık tercih edilen isimler arasında yer alır. Murat isminin anlamı ise "amaç, maksat, istek ve arzu" şeklinde karşımıza çıkar. Bu isim bu güzel anlamları nedeni ile bebeklere konulan bir isimdir.

MURAT İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Murat ismi kökeni bakımından Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaya uygun bir kelime olsa da Murat ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Murat isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin bebeklere konulmaması gerektiğini göstermez. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almasa da bebeklere konulması hususunda bir sakınca bulunmaz.

MURAT İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Murat isminin kökeni bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesidir. Murat isminin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Murat ismi dilimize ve toplumumuza Arap toplumları ile olan kaynaşmalar sonucu geçmiştir.

MURAT NE DEMEK?

Murat ismi Türkiye'de pek çok ailenin bebeğine verdiği isimler arasında yer alır. Murat isminin ne demek olduğu da bu sebeple merak konusudur. Murat kelimesinin anlamı karşımıza "amaç, maksat, istek ve arzu" şeklinde çıkar.