Muşlu iki kardeşin üniversite başarısı

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Melik ve Leyla Alak çiftin çocukları, Nehir Berfin ve Muhammet Mert kardeşler, disiplinli bir çalışma neticesinde, özellikle öğretmen ve ailenin desteği ile Tıp Fakültesi'ni kazanmanın mutluluğunu yaşadılar. 2021 Eğitim ve Öğretim döneminde okul birincisi olarak "Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi kazandığını aktaran 18 yaşındaki Nehir Berfin Alak, geçen sene Ağustos ayından başlayarak sıkı bir çalışmayla başladığını belirterek, günde ortalama olarak en az 8 saat çalışarak hazırlandığını söyledi. Başarının sırrı çok çalışmak ve emek vermek olduğunu hatırlatan Berin Alak, şöyle konuştu: "Abimle birlikte çalıştık. Bir birimize destek olduk ayni kitapla, ayni konuları üzerinde tartıştık ve bunun artısı bana çok yaradı. Bilindiği gibi yaşanan Koronavirüs (Kovid-19) eve kapanmalar çok sık oldu. Evdeki çalışmalarımız da abimle birlikte yaptığımız için çok verimli geçti. Beraber ayni yıl tıpı kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Ayni aileden 2 kişinin Tıp Fakültesini kazanması çok önemli En büyük hedefim iyi bir doktor olmak ve öncelikle Muş ve ülkeme faydalı bir hekim olmak istiyorum."

DİŞ HEKİMLİĞİNİ KAZANDI GİTMEDİ, HAYALİ OLAN TIP'A KAZANDI

Girdiği YKS sınavında Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesini kazanan 19 yaşındaki Muhammet Mert Alak ise, kardeşimle üniversiteye kazanmak için gece gündüz çalıştık. Başarının en büyük nedeni çalışmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 2 yıl girdiği sınavlarda diş hekimliği kazandığı halde vazgeçtiğin belirten Mert Alak, "Benim en büyük hedefim Tıp Fakültesini kazanmaktı onun için hedefimin peşinde koştum ve sonunda başardım. Bu yolda hem maddi hem manevi desteği annem babamdan aldım. Hiçbir şey eksik etmediler. Kendilerinden kısıp bizim için harcadılar. Öğretmenlerimiz bizi çok yardımcı oldular. Kardeşimle birlikte çalıştık zaman zaman rekabet ortamı oluşturduk. İkimizde bu rekabetten güzel sonuçlar elde ettik. Özelikle annemin eğitimci olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Hedefimizin büyük bir kısmını tamamladık. Psikoloji olarak çok yorulduk. Bundan sonra okumak olacak" ifadelerini kullandı.

"BU EMEK YILLARIN BİRİKİMİDİR"

Dört 4 çocuk annesi Leyla Alak da, Fen Lisesi'nde mezun olup 2 çocuğumun birlikte Tıp Fakültesi kazanması gurur verici güzel bir duygu olduğunu söyledi. Çocukları gerçekten çok çalıştığını ve büyük bir emek verdiklerini dile getiren anne Alak, "Bu emek 3 günlük 5 günlüğün bir emeği değil, yılların birikimidir. Özellikle son birkaç yıldır gece gündüz demeden pandemi sürecini verdiği zorluklarla verdiği psikoloji sıkıntılara rağmen gerçekten bunun üstesinden geldiler. Biz aile olarak her zaman yanlarında olduk. Bu şekilde bu sonuca ulaştık. Bunun için çok mutluyuz Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Mezun olup ülkeye millete ve aileye hayırlı bir evlat olacaklarını diliyorum" diye konuştu.