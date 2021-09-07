Müslüm Gürses fotoğraflı TIR’dan uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa
'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 270 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'ın dorsesinin arka kapısında Müslüm Gürses
'in dev fotoğrafının yer alması dikkat çekti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek yolda kontrol noktaları oluşturdu. Kontrol noktasına giriş yapan TIR'ı durduran ekipler, dorsede gizlenmiş bir şekilde 270 kilogram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, aracın sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan TIR'a ait dorsenin arka kapısında Şanlıurfalı ünlü sanatçı merhum Müslüm Gürses'in dev fotoğrafının yer alması dikkat çekti.