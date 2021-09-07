"Neden ters bakıyorsun" cinayeti! 13 yaşındaki Boran ekmek kuyruğunda öldürüldü

Olay, 1 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırada bekleyen Ö.T.'nin hemen arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabeyinin kavga ettiğini gören N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi ve Özdemir'i göğsünden bıçakladı.

Boran Özdemir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayata veda etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de N.T. ile ağabeyi Ö.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., "Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünde beklerken bana yan bakınca 'Neden ters ters bakıyorsun?' dedim. Kavga çıktı" dediği öğrenildi.