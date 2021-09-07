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Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:46 Son Güncelleme: 7.9.2021 16:58

"Ninja" intikamı kamerada! Çatıdan eve girip hasmının karısını darp etti

İHA
Ninja intikamı kamerada! Çatıdan eve girip hasmının karısını darp etti

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ninja filmlerini aratmayan bir intikama sahne oldu. 1 Ağustosta akrabası Rıdvan Y'nin aracını kundaklayan Serkan Y, bir ay sonra da husûmetlisinin evine çatıdan girerek, eşi Bircan Y'yi darp etti. Şüpheli Serkan Y'nin eve çatıdan girdiği ânlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Y, 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husûmet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticarî aracını benzin dökerek yaktı.

Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husûmetlisinin evine bu kez çatıdan girdi.

Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darp ederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin çatıdan eve girdiği ânlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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"Ninja" intikamı kamerada! Çatıdan eve girip hasmının karısını darp etti
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