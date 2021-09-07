O caniye ağır müebbet

Antalya'da 2 Kasım 2020 tarihinde boşandığı eski eşi Neslihan Yılmaz'ı (33) ) gece vakti Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi ormanlık alana götürerek boğazını keserek öldüren Anıl Karaman (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eş katiline hiçbir indirim uygulanmadı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Anıl Karaman SEGBİS ( Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) üzerinden cezaevinden duruşmaya katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Öldürülen Neslihan Yılmaz'ı ise Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği üyesi avukatları Yağmur BurcİN Sayım ve Yaren Erdem temsil etti. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı sanığın "Tasarlayarak kasten insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulanmamasını istedi. Daha sonra mahkeme başkanı sanıktan son savunmasını yapmasın istedi.

SAVUNMASI KAN DONDURDU

Bir önceki duruşmada mahkemeye 5 sayfalık savunma sunan sanık Anıl Karaman bu kez de yeni bir savunma dilekçesi sundu. Karaman dilekçesinde öldürdüğü eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Son sözü sorulan sanık Anıl Karaman ise olayda küçük bir bıçak kullandığını belirterek, "Suçlandığım konu beni incitiyor. Ben terörist değilim. Bu nedenle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasını da kabul etmiyorum" dedi. Anıl Karaman ayrıca, 2 çocuğunun annesi Neslihan Yılmaz'ın 2008 yılında Belek'te bir otelde çalışırken tanıştıklarını. 2009 yılında evlendiklerini ve 5 yıl süren evlilikten biri kız iki çocukları olduğunu söyledi. Sanık Karaman 2014 yılında eşinden ayrıldığını, ve 2 çocuğunun velayetlerini yaşının küçük olması nedeni ile velayetinin anneye verildiğini kaydetti. Cinayetten bir gün önce 1 Kasım 2020 tarihinde Edirne'den Antalya'ya iki çocuğunu almak için geldiği ancak cinayet olayının yaşandığını belirten Karaman, "Kesinlikle cinayet işleme kastım yoktu. Tek amacım iki çocuğumu alıp tekrar memlekete dönmekti" diyerek sözlerine ekledi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILSIN

Öldürülen Neslihan Yılmaz'ı avukatı Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği üyesi Yağmur Burcin Sayım ve Yaren Erdem ise sanığın cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini tekrarladı. Avukat Yaren Erdem ise sanığın cinayetten önce dini ayetlerle ilgili araştırmalar yaptığına dikkat çekerek, "Sanığın olay yerine daha önceden keşiflere gittiğini gördük. Mahkemenin verdiği kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" diye konuştu. Öte yandan, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Anıl Karaman'ın cinayet öncesinde google da 'öldürmek hakkında ayet' ve 'Demi mefsuh' şeklinde aramalar yaptığı dosyasına delil olarak sunulduğu ortaya çıktı.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

Son sözlerin ardından mahkeme verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Anıl Karaman'ın eski eşi Neslihan Yılmaz cinayetinde "tasarlayarak kasten insan öldürme " suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Kararı SEGBİS odasında öğrenin karaman başak şok yaşadı. Uzun süre konuşamadı. Kararın ardından Antalya Adliyesi Önünde açıklama yapan mağdur ailenin avukatlığını da üstlenen 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları basın açıklaması yaptı. Avukat Yağmur Burcin Sayın, bugün mahkemeden çok güzel bir karar aldıklarını belirterek, "Savcının mütalaası da aynı şekilde idi. Kesinlikle indirim sebebi uygulanmadı. Sanığın vermiş olduğu mektup kan dondurucuydu. Kadın cinayetleri için güzel ve emsal bir karar. Yargının tecelli ettiği bugün açıktır. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Edirne'de yaşayan Anıl Kahraman, 2 Kasım tarihide boşandığı eşi Neslihan Yılmaz ile görüşmek için Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde ağabey İsmet Yılmaz'ın evinde boşandığı eşi Neslihan Yılmaz ile görüştü. İki çocuğunun annesine "Yarım saatliğine çıkalım, dışarıda konuşalım' dedi. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl Karaman ağabey İsmet Yılmaz'a "Kardeşin Neslihan'ı öldürdüm. Polisi arıyorum" diyerek cinayeti itiraf etmişti.