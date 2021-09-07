‘Öğrencilerimiz için her şeyi yaparız

Mardin Nusaybin
'e bağlı Dallıağaç İlköğretim Okulu'nda öğretmenler okulların açıldığı son güne kadar hummalı bir çalışma yürüttü. Okul Müdürü Mahmut Oğ, "Eğer kırsal kesimde yaşıyor ve çalışıyorsan ve azıcık içinde çocuk sevgisi varsa her şeyi yaparsın. Öğrencilerimizi fazlasıyla özledik "dedi.Öğretmen arkadaşları ile sınıfları temizleyen sınıf öğretmeni Hacer Oktay
ise, "Uzun bir süredir online eğitimdeydik. Okulumuz ve öğrencilerimizi çok özledik. Bunun için arkadaşlarımız, müdürümüz olmak üzere elimizden gelen çalışmayı yaptık, okulumuzu temizleyerek öğrencilerimize hazırladık" diye konuştu.