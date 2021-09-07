Öğretmen ve veliye bahçede aşı

Adıyaman
'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı. Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu
'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı veliler ve öğretmenlerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi. Adıyaman İl Sağlık
Müdürü Erdoğan Öz, "Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve aşı uygulamasını gerçekleştirdik" dedi.