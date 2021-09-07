Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen ve veliye bahçede aşı
Giriş Tarihi: 7.9.2021

Öğretmen ve veliye bahçede aşı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Öğretmen ve veliye bahçede aşı
Adıyaman'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı. Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı veliler ve öğretmenlerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, "Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve aşı uygulamasını gerçekleştirdik" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen ve veliye bahçede aşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA