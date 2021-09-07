Öğretmene ve işçiye PCR testi ücretsiz

Salgın ile mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında olan Türkiye
aşılamada da örnek olmayı devam ettiriyor. Dün başlatılan yeni uygulama ile aşı olmayanlar PCR testi
yaptıracak. Öğretmenler, okul ve servis personeli gibi gruplarda yer alanlar haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Özel sektörde çalışan işçiler ise haftada bir kez PCR testi yaptırmak zorunda. Konser, tiyatro ve sinema gibi yerlere gidenler ve toplu taşıma araçlarından yararlananlar en az 72 saat önce PCR testi yaptıracak. Testlerden ücret alınmayacak. Bu arada dün itibarıyla aşı olanların sayısı 97 milyon 981 bine ulaştı. Nüfusun yüzde 79'u ilk doz aşısını yaptırdı. 49 milyon 946 bin 816 kişi birinci doz, 38 milyon 628 bin 745 kişi ikinci doz ve 9 milyon 28 bin 86 kişi ise üçüncü doz aşısını yaptırdı.