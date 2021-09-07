Okul çevrelerinde uyuşturucu alarmı

Tüm yurtta okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuşurken, polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Özellikle narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine karşı önlemler alıyor. Okul yakınındaki işyerleri denetlenirken, trafik polisleri de bazı araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Adana
ve Aydın
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı. Aydın'da ekipler, narkotik dedektörü 'Tina' isimli köpekle park ve bahçeleri didik didik incelerken, şüpheli şahıslar üzerinde de çalışma yaptı.
Okullarda yeni eğitim dönemine başlayan gençleri de kötü niyetli kişilere karşı uyaran ekipler, okullar bölgesinde kuş uçurtmadı. Adana'da da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik
, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şubesi'nce, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri, okulların çevresindeki işyeri ve araçları denetledi. Trafik polisleri de sürücülerin evrakını inceledi. Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdürecekleri öğrenildi.