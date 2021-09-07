Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:21 Son Güncelleme: 7.9.2021 18:22

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sonuçları duyurulacak. İlgili kurum tarafından belirtilen tarihlerde adayların başvurusu alınmıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne toplamda 8 bin polis adayı alınacak ve eğitim sonrasında aday polis olarak göreve başlayacaklar. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konuya dair bilgiler…

POMEM sonuçları son günlerde aranan konular arasında bulunuyor. 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından PA.edu.tr üzerinden duyurulacak. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA