Profesör görümceye ‘e-nabız’ davası

İstanbul
'da, diş doktoru Hasan A., Öykü A. ile 12 yıl önce evlenmişti. İki çocuk sahibi olan çift, anlaşmazlıklar nedeniyle 2018'de boşanma kararı aldı. İddiaya göre genç kadın, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası başladı. Dava devam ederken, baba Hasan A., çocukların velayetini almak için dava açtı. Eşinin psikiyatrik (antidepresan) ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Dava karşısında şoke olan anne, boşanmak üzere olduğu eşinin tedavi gördüğü hastanenin ve ilaçların ismini nereden bildiği konusunda şüpheye düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
E-nabız sistemine girip bilgilerini kontrol eden genç kadın, bir üniversite hastanesinde profesör doktor olan görümcesi Sibel N.'nin sistemine girdiğini gördü. Davaya itiraz eden mağdur kadın, kullanılan ilaçların basit düzeyde psikiyatrik (antidepresan) ilaçlar olduğunu sosyal hizmetler uzmanı tarafından iyi bir anne olduğuna dair rapor sunulduğunu, bu nedenle velayetinin kendisinde kalmasını gerektiğini beyan etti. Başsavcılığa başvuran Öykü A., görümcesinin hukuka aykırı girdiği sistemdeki bilgileri kardeşine söyleyerek velayet davası açmasını sağladığını ve doktor görümcenin ise nüfuzunu kullanarak elde ettiği bilgileri 3. kişilerle paylaştığını ileri sürdü. Görümcesinin cezalandırılmasını isteyen Öykü A.'nın ihbarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.