Profesör görümceye e-nabız davası





Dava karşısında şoke olan anne Öykü, boşanmak üzere olduğu eşinin tedavi gördüğü hastanenin ve ilaçların isminin nereden bildiği konusunda şüpheye düştü. E-nabız sistemine girip bilgilerini kontrol eden genç kadın, bir üniversite hastanesinde profesör doktor olan görümcesi Sibel N.'nin sistemine girdiğini ve bilgilerini kontrol ettiğini gördü. Davaya itiraz eden mağdur kadın, kullanılan ilaçların basit düzeyde psikiyatrik ilaç (antidepresan) ilaçlar olduğunu sosyal hizmetler uzmanı tarafından iyi bir anne olduğuna dair rapor sunulduğunu bu nedenle velayetinin kendisinde kalmasını gerektiğini beyan etti.