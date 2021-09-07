Sağlıkla huzurla mutlulukla...

Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır okul sıralarından uzak kalan 18 milyonu aşkın öğrenci dün yüz yüze eğitime başladı. Kovid-19 tedbirleriyle başlayan 2021
-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
COŞKUYLA KARŞILANDILAR: Türkiye
genelinde her kademede açılan okullarda öğrencileri kapıda öğretmenleri karşıladı. Uzun zaman sonra tam zamanlı olarak okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
KOVİD-19 TEDBİRLERİYLE BAŞLADILAR:
Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi. Bahçede sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı. Öğrenciler, sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara alındı.
SEMPTOM REHBERİ: Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
) ve Sağlık Bakanlığı
işbirliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" illere gönderildi. Rehbere göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler izlemeye alınacak ve okula devam edecek. Aynı durumda, öğretmenler de izlemeye alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.
HER GÜN ATEŞ ÖLÇÜMÜ:
Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edecek, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.
İKİNCİ VAKADA EVE GİDECEKLER:
Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıkarsa öğrencilerin tamamı, yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün temaslı takibine alınacak. Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.
'EL ELE VEREREK KAPIYI ARALADIK' MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER:
Güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin.
'NİHAYET KAVUŞTUNUZ' CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Sevgili öğrenciler, okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz. Emin olun, onlar da sizi özledi. Nihaye birbirinize kavuştunuz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yaşasın okulumuz.
DÖRDÜZLER OKULDA
KONYA'DA yaşayan polis memurları Abdurrahman ve Nermin Tekelioğlu çiftinin dördüzleri uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Abdurrahman Tekelioğlu (35) ve aynı yaştaki eşi Nermin Tekelioğlu'nun 2013'te Konya'daki özel bir hastanede dördüzleri Elçin, Gülçin, Nesrin ve Aybars dünyaya geldi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Tekelioğlu çiftini arayıp tebrik etmişti. Bugün 8 yaşında olan dördüzler, pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla büyük sevinç yaşıyor. Cengiz Topel İlkokulu 3. sınıfa başlayan dördüzler , "Çok mutluyuz. Uzun süre okulumuzdan ayrı kalmıştık" dedi.
Ceyda KARAASLAN - Merve BİLKAY - Mustafa KAYA - Yunus Emre KAVAK - Barış SAVAŞ - Bulut YAMANDAĞ - Tolga YANIK /SABAH