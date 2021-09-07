Giriş Tarihi: 7.9.2021

Sağlıkla huzurla mutlulukla...

Tüm kademelerde yüz yüze eğitim dün büyük bir heyecanla başladı. Pandemide okulları güvenli hale getirmek için haftalardır özveriyle çalışan öğretmenler, öğrencileri kapıda karşıladı. Veliler okul bahçesine alınmadı