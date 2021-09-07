Şanlıurfa’da 2 çocuk sulama kanalına düştü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Koyun otlatan 9 yaşındaki Tahir Demirler ve 8 yaşındaki Enes Kurt, dengelerini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenler durumu jandarma sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, su altı dalgıç polislerden destek istedi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 8 yaşındaki Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkartılan Enes Kurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaybolan Tahir Demirler'i bulmak için arama çakışmaları sürdürüyor.