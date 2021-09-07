Serra İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Serra Ne Demek?

Serra ismi, ülkemizde önceden çok tercih edilmeyen ve bu sebeple son dönemde popülerleşmiş olan isimlerden bir tanesidir. Serra isminin kökeni Arapça'dır. Kökeni Arapça olan bu kelimeye Kur'an içerisinde bazı yerler rastlamak mümkün. Serra isminin anlamı ise "bolluk, bereket" olarak bilinir.

SERRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Serra ismi Türkiye'de çok fazla tercih edilen kız isimlerinden bir tanesi değildir. Az kullanılması ve anlamının güzelliği sayesinde de kız çocukları olacak anne ve baba adaylarının tercih etmekte olduğu bir isimdir. Serra isminin anlamı merak edilen konular arasında yer alır. Serra ismi "bolluk, refah, saadet ve mutluluk" anlamlarına gelmektedir. Bu isme sahip olan kişiler genellikle duygusal karaktere sahip olan kişilerdir.

SERRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Serra ismi, hem güzel anlamı hem de güzel söyleniyor olması sebebi ile tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Serra ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Serra ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaktadır. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde; Al-i İmran Suresi 3. Ayette ve Araf Suresi 7. Ayette geçer. Bu ayetlerde anlamı ise bereket ve saadet olarak bilinir.

SERRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Serra ismi, anne ve baba adayları tarafından hem Kur'an'da geçmesi sebebi ile hem de anlamının güzel olması sebebi ile tercih edilen isimlerdendir. Bu ismin kökeni de merak konusudur. Serra isminin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

SERRA NE DEMEK?

Serra, son zamanlarda popülerleşmeye başlayan kız bebek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin birden fazla anlamı bulunur. Merak edilen bu anlamlar karşımıza "bolluk, refah, saadet ve mutluluk" olarak çıkmaktadır.