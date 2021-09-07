’Sesimi duyurmak istiyorum’ diyerek dehşeti paylaşmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Tuğba Erçakar olayında yeni gelişme

ŞİKAYETÇİ AVUKATI KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Ancak bu karara, Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer tarafından itiraz edildi. Avukat Mermer tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Toplumda infial yaratan bir olayda verilen ceza, caydırıcı olmaktan çok özendirici bir mahiyet taşımaktadır. Alt sınıra yakın karar ve yapılan indirim, müvekkil ve toplumun adalete olan inancını sarsacak niteliktedir. Yine böyle bir ceza, kadına karşı şiddetin zirveye ulaştığı bu dönemde, başka suça meyilli kişileri de cesaretlendirecek ve kadına yönelik şiddet olayları da artmaya devam edecektir" denildi. Dilekçede, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılarak cezalandırılması ve "Basit yaralama" suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.