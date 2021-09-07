SGK prim iadesi hesaplama 2021 - SGK prim iadesi ne kadar, kimler alabilir?

Emekliliğin üç şartı bulunmaktadır, bunlar, sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaştır. Lakin bazen sigortalık süresi ve yaş koşulu karşılansa bile prim ödeme günleri eksik olanlar çıkmaktadır. Böyle bir durumda ise vatandaşa toplu prim iadesi yapılabilmektedir. Toplu prim iadesi yapılabilecek bir diğer durum ise bir işçinin birden fazla işverenden maaş almasıdır. Asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primler de iade edilebilmektedir.

SGK PRİM İADESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SGK'dan iki türlü prim iadesi alınabilmektedir. Bunlardan birincisi, yaşını ve yılını doldurduğu halde prim günü dolmayanlara yapılan toplu prim iadesidir. İkincisi ise birden fazla işverenden maaş alıp asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazan üzerinden ödenen primlerin toplu bir şekilde iade edilmesidir.

SGK prim iadesi almak isteyen vatandaşların şu şartları karşılaması gerekmekte:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak, (BAĞKUR 4B sigorta türü için de geçerlidir)

Emeklilik için gerekli olan yaş şartının tamamlanmış olması, (erkeklerde 25+ yıl, kadınlarda 20+ yıl çalışmış olmak)

SGK'dan dul ya da yetim aylığı almıyor olmak.

SGK PRİM İADESİ NASIL ALINIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/1(a) bendinde çalışan işçiler için, SGK'ya esas kazancın %34,5 oranında prim ödenmektedir. %3 işsizlik sigorta payları ise, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na binaen işsizlik fonuna aktarılır. Yani, toplu prim iadesinde kişi sadece 'işçi payı' ve malullük, yaşlılık ve ölüm gibi emeklilik primlerini alabilmektedir. Bu da toplam prim oranının %9'una denk gelmektedir. İşveren payı ve işçinin adına ödenen GSS payı, toplu prim iadesiyle alınamamaktadır. Bu durumda iade edilen prim tutarı kimilerince tatmin edici olmamaktadır.

SGK PRİM İADESİ BAŞVURUSU

Ödenen primleriniz için iade talebini Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek yapabilirsiniz. Bu taleplerde, kişinin bizzat kendisi olmalı ve dilekçe yazması gerekmektedir. SGK yapılan başvuru inceledikten sonra gereken şartların karşılanması durumunda prim iadesi nakit ve toplu olarak yapılabilir. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Toptan Ödeme Talebi" hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sadece tek adımlık bir işlem yaparak başvuruda bulunmak oldukça kolay.

4A, yani SSK'lı işçiler 2008'den önceki primleri geri alabilirler. Hem işçi payını hem işveren payını geri alabilmektedirler. 2008'den sonra sigortalanan işçilerse yalnızca işçi payını geri alabilmektedirler.

4B, yani BAĞ-KUR bünyesindeki vatandaşlara ise, herhangi bir tarihe bakılmaksızın tüm primleri iade edilir.

Geriye dönük olarak ödenen askerlik ve doğum gibi prim borçlanmaları ise hiçbir şekilde iade edilmemektedir.

SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA

SGK prim iadesi hesaplama, bünyesinde olduğunuz sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişebilmektedir.

1 Ekim 2008'den önce sigortalanan SSK'lılar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini, 2008'den sonra ise brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabilmektedir.

BAĞ-KUR prim iadesi ise brüt kazancın %20'sine denk gelmektedir.

Memurlardaki prim iade işleminde ise ödenen her şey hesaplamaya katılmaktadır.

SGK PRİM İADESİ NE KADAR?

Prim iadesinin ne kadar olduğunu şu şekilde hesaplayabiliriz:

Yusuf Bey 2016 yılındaki asgari ücretle 18 ay boyunca 4A'lı sigortalı olarak çalışmıştır. O dönemdeki brüt asgari ücret 1.647 Türk Lirası'dır. Yusuf Bey'e sadece işçi payı geri yatırılacaktır. (%9) Bu da 148 lira 23 kuruştur. 18 aylık geri ödeme 2.664 Türk Lirası'na denk gelmektedir.