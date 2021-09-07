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Giriş Tarihi: 7.9.2021 11:34 Son Güncelleme: 7.9.2021 12:08

Sivas'ta korkunç olay! Eski eşe bıçaklı saldırı kameraya yansıdı

DHA
Sivas’ta korkunç olay! Eski eşe bıçaklı saldırı kameraya yansıdı

Sivas'ta, 3 çocuk annesi Esma D. (31), barışma isteğini reddettiği eski eşi Levent Evrensel’in (36) cadde ortasında bıçaklı saldırısına uğradı. Esma D. hafif yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı. Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı.

Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.


Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Esma D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" ifadelerini kullandı.

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Sivas'ta korkunç olay! Eski eşe bıçaklı saldırı kameraya yansıdı
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