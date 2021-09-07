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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 16 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 7.9.2021 21:21 Son Güncelleme: 7.9.2021 21:30

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 16 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 16 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında olduğu 16 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Denizli, Burdur, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı iller şu şekilde:

Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 16°C, 27°C

Parçalı bultulu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 16 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
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