Son dakika: Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

'SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Bu arada Erkan T.'nin emniyetteki ifadesine DHA ulaştı. Erkan T'nin ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum.