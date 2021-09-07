Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da 15 ve 12 yaş üstü aşı müjdesi
Giriş Tarihi: 7.9.2021 11:55

Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da 15 ve 12 yaş üstü aşı müjdesi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da 15 ve 12 yaş üstü aşı müjdesi

Vali Ali Yerlikaya İstanbul’da 15-19 yaş arası aşı olan gençlerin sayısını 414 bin 116, 12-15 yaş arası aşı olan gençlerin sayısını ise 18 bin 898 olarak açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18 Ağustos'ta 15 yaş sütü gençlerin, 6 Eylül'de de 12 yaş üstü gençlerin aşı olmaya başladığını belirtti. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası aşı olan gençlerin sayısının 414 bin 116 olduğunu belirten Yerlikaya, 12-15 yaş arası aşı olan gençlerin sayısının ise 18 bin 898 olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'DA TOPLAM AŞILAMA ORANI YÜZDE 79

İstanbul'da birinci ve ikinci doz toplam aşılama oranı yüzde 79'a ulaştı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya 27 Ağustos İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını ve haritadaki renginin maviye döndüğünü duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da 15 ve 12 yaş üstü aşı müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA