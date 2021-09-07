Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da 15 ve 12 yaş üstü aşı müjdesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18 Ağustos'ta 15 yaş sütü gençlerin, 6 Eylül'de de 12 yaş üstü gençlerin aşı olmaya başladığını belirtti. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası aşı olan gençlerin sayısının 414 bin 116 olduğunu belirten Yerlikaya, 12-15 yaş arası aşı olan gençlerin sayısının ise 18 bin 898 olduğunu ifade etti.



İSTANBUL'DA TOPLAM AŞILAMA ORANI YÜZDE 79



İstanbul'da birinci ve ikinci doz toplam aşılama oranı yüzde 79'a ulaştı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya 27 Ağustos İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını ve haritadaki renginin maviye döndüğünü duyurmuştu.