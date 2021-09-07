Su borusu patlayınca yol çöktü, evler ve iş yerleri sular altında kaldı

"MECBUR BİZ TEMİZLEYECEĞİZ"

İş yeri su altında kalan Enes Yıldız, "Burada 3 yıldır, belki 4 senedir su borusu patlıyor. Her seferinde söylüyoruz düzgün yapmıyorlar. Sürekli asfalt patlıyor, yama yapıyorlar. Bu suyun çekilmiş hali, burası göl olmuştu. Belki bir buçuk saat suyun geçmemesi için etrafı taşla doldurduk. Buraların halini görüyorsunuz. Mecbur biz temizleyeceğiz. Mağdur oluyoruz. İçerisi su altında kaldı. Dükkanın içerisinde bir sürü mal vardı, hepsi su oldu" diye konuştu.