“Torbacı” operasyonu polis kameralarına yansıdı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih merkezli 7 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Fatih, Kağıthane, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bahçelievler, Arnavutköy ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. "Torbacı" olarak adlandırılan 25 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 198 gram Esrar maddesi, 777 gram sentetik uyuşturucu, 191 gram Metamfetamin maddesi, 184 gram Kokain maddesi, 88 gram Eroin maddesi, 880 adet uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 66 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 490 lira nakit para ele geçirildi. Polis Helikopteri ve Özel Harekat destekli operasyon anları polislerin kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video