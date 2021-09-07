TURKOVAC’tan güzel haber! Aşı uygulanan kişilerde...





"VATANDAŞLARIMIZI BİLİME KATKI AMAÇLI AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi uzun bir süredir devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Bu nedenle aşılar devam eden ve tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı.