Üç çocuk annesi Cezayirli kadının ölüm nedeni yürekleri sızlattı





10 KİLOMETRE SONRA İKİNCİ LASTİK, İKİNCİ KAZAYA SEBEP OLDU

Bu kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağından geldi. Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşanmasına 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde gitmekte olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin 2'sinin de yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.