Urla’da uyuşturucu operasyonu

Urla'da polis ekipleri okulların açılmasıyla uyuşturucu madde satışının önlemek için var gücüyle çalışıyor. Polis ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü şüphe üzerine yolda yürüyen ve uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Hüseyin U. ve yanındaki 3 kişiyi durdurdu. Hüseyin U' un yapılan üst aramasında, tabaka içerisinde 15 adet meşe tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ve 18 cm uzunluğunda çakı, K.C' in üzerinde 22 cm uzunluğunda sustalı bıçak ve 5 adet kırmızı reçeteli hap ele geçirdi. Şahısların evlerinde de arama yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin U., tutuklanırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı.