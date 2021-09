Yaren leylekten 11’inci kez veda

Bursalı balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk belgesel ve kitaplara konu olan Yaren leylek 11'inci kez Türkiye 'den sıcak diyarlara göç etti. 5 aydır Eskikaraağaç 'ta kalan Yaren leyleğin önümüzdeki sene gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu. Türkiye'nin tek leylek köyü Eskikaraağaç'tan uğurlanan Yaren son gelişinde 5 yavru dünyaya getirdi. Her yıl Yaren leylek ile zaman geçiren Yılmaz "10 yıldır her sabah birlikte balığa çıkıyoruz. Her sonbaharda göç ederken içim burkuluyor. 'Acaba seneye gelebilecek mi?' diye. Ve her ilkbaharda yine gözümüz yolda onu bekliyoruz" dedi. Tuna ÇAM