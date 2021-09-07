Yargıtay’dan Covid-19 kararı! Alkolmetreye üflemeyen sürücü haklı bulundu

"ALKOLMETREYİ ÜFLEMEKTEN İMTİNA ETME OLARAK YORUMLANAMAZ"

İlgili kanuna göre sürücünün alkol miktarının ölçülme yönteminin yalnızca teknik cihaz olmadığı belirtilen kararda, bu hususun istisnalarının aynı kanunun ilgili maddesinde açıklandığı üzere kan tahlili ile de ortaya konabileceği, dosya içeriğine göre kronik rahatsızlığı olan kabahatli kişilerin kendilerini korumak adına bu tür alternatif yollara başvurma isteğinin alkolmetreyi üflemekten imtina etme kastı olarak yorumlanamayacağı kaydedildi.